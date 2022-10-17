ضاحي خلفان يتوقع حال العالم لو عاد ترامب للرئاسة الأمريكية

كل الوطن – فريق التحرير: توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، حال العالم إذا ما عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة، معتبرا أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية “ثبت فشلها على كل الأصعدة”.

في علم النفس يسمى هذا الأسلوب ب ( حيلة نقل المكان ) ادارة بايدن كانت تخطط لإضعاف الإقتصاد الروسي – فشلت هذه الخطة واصبح الروبل أقوى.. وأسعار النفط ارتفعت فدرت مليارات على الإقتصاد الروسي…الآن إدارة بايدن بدل أن تضع اللوم على نفسها..تضع اللوم على السعودية .. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 12, 2022

وعلى حسابه في “تويتر”، قال ضاحي خلفان: “إذا عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الى الرئاسة الأمريكية من جديد فستعود للعالم حالة من الاستقرار أفضل بكثير مما هي عليه الآن، وسيزول إلى حد كبير التوتر بين الدول العظمى”.

وأضاف خلفان: “إدارة الديمقراطيين ثبت فشلها الذريع على كل الأصعدة”.

اذا عاد ترمب الى الرئاسة الأمريكية من جديد فستعود للعالم حالة من الاستقرار افضل بكثير مما هي عليه الآن وسيزول الى حد كبير التوتر بين الدول العظمى..ادارة الديمقراطيين ثبت فشلها الذريع على كل الاصعدة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 17, 2022

وخلال الأيام الماضية، انتقد خلفان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسط تصاعد التوتر بين أمريكا والسعودية إثر قرار “أوبك +” بخفض إنتاج النفط.

وغرد ضاحي خلفان قائلا: “في علم النفس يسمى هذا الأسلوب بـ”حيلة نقل المكان”..إدارة بايدن كانت تخطط لإضعاف الإقتصاد الروسي..فشلت هذه الخطة وأصبح الروبل أقوى.. وأسعار النفط ارتفعت فدرّت مليارات على الاقتصاد الروسي..الآن إدارة بايدن بدل أن تضع اللوم على نفسها..تضع اللوم على السعودية”.

المصدر: RT