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الملك سلمان: الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار

كل الوطن - فريق التحرير17 أكتوبر 2022آخر تحديث : الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 8:04 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
الملك سلمان: الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار

كل الوطن – فريق التحرير: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة يوم الأحد، أن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار.

وقال الملك سلمان في خطاب خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى يوم الأحد “إن اهتمامنا بمكافحة الفساد والمضي بالتعاون في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، إدراك تام منا بأن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار”.

وصرح العاهل السعودي بأنه لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق.

وأفاد في السياق بأن المملكة تعمل في ذلك ضمن الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدرء مخاطره وآثاره المدمرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحد من الملاذات الآمنة للفاسدين.

المصدر: واس

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