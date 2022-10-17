خادم الحرمين: السعودية تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

كل الوطن -ْ فريق التحرير: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد، أن المملكة تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وصرح الملك سلمان بأن ذلك يتجلى في دور المملكة المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة “أوبك بلس” نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها، وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها.

وقال الملك في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تسعى نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.

وأضاف “لقد جاء اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في بعض مناطق المملكة، ومنها حقل شدون في المنطقة الوسطى، وحقلا شهاب والشرفة في الربع الخالي، وحقلا أم خنصر، وسمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، ليضيف ويعزز المخزون من الثروات والموارد، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويسهم في التنوع الاقتصادي والأثر الماليّ الإيجابي على المدى الطويل.

وشدد في كلمته على أنه ومنذ تأسيس المملكة عام 1727، وتوحيدها على يدي الملك الراحل عبد العزيز منذ ما يزيد على تسعين عاما، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وأوضح أن المملكة تشهد حراكا تنمويا شاملا ومستداما وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات البلاد، حيث تم إطلاق جملة من الاستراتيجيات الوطنية والبرامج بهدف تعزيز تنمية البنية التحتية في القطاعات الحيوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا تأسيس صندوق البنية التحتية الذي سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة.

المصدر: واس