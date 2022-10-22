وزير الطاقة السعودي: أضعنا 40 عاما وكان بإمكاننا أن نكون مثل الهند والصين في الصناعة

كل الوطن – فريق التحرير: قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن “المملكة أضاعت 40 سنة، وكان بإمكانها اليوم أن تكون مثل الهند و الصين في مجال الصناعة”.

وفي مؤتمر صحفي بخصوص الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا: “أعتقد أننا أضعنا 40 عاما، وكان بإمكاننا أن نكون مثل الهند والصين في الصناعة “.

وقال وزير الطاقة: “الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا”.

وأضاف: “ننتج 38 مليون طن في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين”، متابعا: “عندما بدأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، كانت صناعة البتروكيماويات محدودة”.

وأردف الأمير عبد العزيز بن سلمان: “الاستثمارات ستسهم في إنشاء مصانع للاستفادة منها في التوطين”.

وأكمل: “فخورون بأننا في دولة نستشعر فيها أن ما سنقوله سينفذ”.

وأمس الثلاثاء، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدا أن لدى المملكة جميع الإمكانات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.

المصدر: “الإخبارية”