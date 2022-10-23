إملاءات أمريكية مرفوضة!

د. عبدالمجيد الجلاَّل

بعد زيارة الرئيس بايدن للمملكة ، توقع الجميع أنَّ الزخم الإيجابي ، قد عاد للعلاقات السعودية الأمريكية ، بعد فترة من الخلافات المريرة ، بين البلدين في عدة ملفات إقليمية ودولية !

ولكن جاء قرار أوبك بلس الاقتصادي غير المُسيس ، بخفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يومياً ، ابتداءً من شهر نوفمبر القادم ، ليخلق أجواء غير ودية بين المملكة والولايات المتحدة ، تبع ذلك اتهامات وتهديد بعقوبات ، جاءت من البيت الأبيض والكونغرس والإعلام الأمريكي !

أكثر من ذلك ، جرى اتهام صريح للمملكة بأنَّها ، بهذا القرار الاقتصادي ، قد انحازت إلى روسيا ، بهدف التخفيف من آثار العقوبات عليها !!

لكن كل ذلك ، في واقع الأمر غير صحيح ، وهو ترجمة للسياسة الأمريكية في تفضيل مصالحها على مصالح حلفائها ، أو حتى التضحية بها ، وفقاً لمقولة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن ” إن لم تكن معي فأنت ضدي ” .

وقد اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية ، الأستاذ عادل الجبير أنَّ اتهامات إدارة بايدن للمملكة ، بدعم روسيا سياسياً ، بعد قرار أوبك بلس ، غير صحيح ، فالمملكة لا تُسيس قضايا الطاقة ، وتنظر إلى النفط كسلعة أساسية ، لها أهميتها للاقتصاد العالمي ، الذي نمتلك فيه مصلحة كبيرة ” والقرار قد اُتخذ من قبل 22 دولة نفطية هم أعضاء مجموعة أوبك بلس !

ونفى الجبير نية السعودية إلحاق الضرر بأمريكا ، أو أنَّ لديها أسباب سياسية ، بل إنها ودول الخليج كافة ، لا نقف مع روسيا ، بل تسعى إلى المحافظة على استقرار سوق النفط ، وهي ترفض بالقطع ، السياسات الروسية التوسعية في ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، واحتلال أجزاء من أوكرانيا ، بما يتعارض كلياً مع مبدأ السيادة واحترام الحدود السياسية بموجب معاهدات الأمم المتحدة ، وقد أيدت القرارات الدولية الرافضة للاحتلال الروسي لأجزاء من أراضي أوكرانيا ، كما سعت إلى توثيق اتصالاتها مع الدولتين المُتنازعتين ، ونجحت في إبرام صفقة لتبادل الأسرى ، أثنى عليها المجتمع الدولي !

وقد رفضت وزارة الخارجية السعودية ، الاتهامات الأمريكية ، بأنَّ قرار أوبك بلس قد بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة ، وأنَّ المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات ، وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي ، من تقلبات الأسواق البترولية ، كما ترفض محاولة تصوير قرار أوبك بلس ، خارج إطاره الاقتصادي البحت ، الذي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس” .

كما شدد بيان الخارجية السعودية على أنَّ ” محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية ، هو أمر مؤسف ، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية ، انطلاقا من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ، ومبادئ القانون الدولي ، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها ” .

وخلُص بيان وزارة الخارجية السعودية ، إلى أنَّ المملكة ” تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية ، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة ، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، ومكافحة الإرهاب والتطرف ، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة !

على كل حالٍ ، حلول أزمات المنطقة بأيدينا نحن أبناء الخليج ، ومصالحنا نحن أولى برعايتها وتسخير منافعها لشعوبنا ، وعلينا ألا تعتمد كثيراً على المواقف الأمريكية والأوروبية ، التي يهمها في المقام الأول مصالحها الخاصة، دون أدنى اعتبار لمصالح حلفائها في المنطقة ، وعلينا كذلك ، بناء استراتيجية موحدة لحفظ مصالح الشعوب الخليجية ، ومعالجة كل التوترات في المنطقة ، التي تساعد إيران على التوسع والتمدد !

دون ذلك ستظل منطقتنا عالقة بين المطرقة والسندان، بين مصالح الغرب وابتزازهم الذي لا ينتهي ، والمشروع الإيراني الذي يتمدد، ويتسع ، ويتغول !

خلاصة القول : سياسات العقلانية والتوازن في العلاقات الخارجية الخليجية ضرورة استراتيجية لدعم اقتصادات المعرفة وتسريع التنمية المُستدامة …

‏وتجنيب شعوبها ويلات الأزمات والصراعات الدائرة اليوم بين القوى الكبرى المُتنفذة في العالم !