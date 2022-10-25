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اقتربت منه ورجته.. شاهد وزيراً يصفع امرأة بكل قوته!

كل الوطن - فريق التحرير24 أكتوبر 2022آخر تحديث : الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 - 11:02 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
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اقتربت منه ورجته.. شاهد وزيراً يصفع امرأة بكل قوته!

كل الوطن – فريق التحرير: في حادثة غريبة شهدتها ولاية كارناتاكا الهندية، صفع وزير سيدة على وجهها أمام عدسات الكاميرات، أثناء توزيع صكوك ملكية الأراضي هناك، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

فقد أقدم وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا على زيارة لقرية هانغالا بمنطقة “تشاماراجاناغار”، للإشراف على توزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.

اقتربت فصفعها

وبينما كان في مهمته، أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، لحظة اقتراب امرأة من الوزير، وسط حشد كبير من الناس للاحتجاج على عدم حصولها على سند ملكية أرض.

فما كان من الوزير إلا أن رد عليها بلكمة على وجهها، ما تسبب بصدمة واسعة أمام الحشد.
اعتذار غير مقبول!

ورغم ذلك، لم تتراجع السيدة بل اقتربت من الوزير وظهرت وهي تلمس قدميه، وفق ما نشرته قناة “إن دي تي في” الهندية.

إلا أن فعلة الوزير لم تمر مرور الكرام أبدا، بل أحدث حالة غضب واسعة في الأوساط الهندية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الوزير للاعتذار لاحقاً وتبرير ما جرى على أنها “حالة غضب”.

في حين انتشرت دعوات لإقالته فوراً، دون أي إجراء رسمي من السلطات.

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