الملك سلمان يوجه بإنابة وزير الخارجية لترؤس الوفد السعودي بقمة الجزائر

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أن الفريق الطبي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوصى بتجنب سفره لمسافات طويلة دون توقف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق هذه التوصية الطبية فإنه من المتعذر حضور ولي العهد قمة الجزائر، لذا وجه الملك سلمان بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لترؤس الوفد السعودي.

دعم الجزائر لإنجاح القمة

وأكد خادم الحرمين وقوف السعودية إلى جانب الجزائر ودعمها لإنجاح القمة العربية.

جاء نص بيان الديوان الملكي السعودي كالتالي:

“وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

توصية طبية

وأضاف البيان “أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه عليه القيام بزيارة الجزائر أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة”.

فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. مؤكداً “وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة”.