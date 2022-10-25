وفاة عثمان بطيخ مفتي الديار التونسية

كل الوطن – فريق التحرير: توفّي صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن سن تناهز 81 عاما.

ولد الشيخ عثمان بطيخ يوم 17 أفريل/نيسان عام 1941 بتونس العاصمة.تحصّل على الإجازة في الحقوق عام1967، وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين. كما نال شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة، ودكتوراه دولة من جامعة الزيتونة.

شغل المفتي الراحل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية بين سنتي 2001 و2006، تولّى منصب مفتي الجمهورية التونسية في شهر نوفمبر 2008 إلى غاية جويلية 2013، قبل تعويضه بالوزير السابق حمدة سعيد.

تولى عثمان بطيخ مهاما حكومية بعد الثورة، عندما عُيّن وزيرا للشؤون الدينية سنة 2015، قبل العودة إلى ديوان الإفتاء، برتبة وزير، منذ مطلع سنة 2016.