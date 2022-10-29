شاهد.. مواطن سعودي يقفز في بحيرة وينقذ طفلة من الغرق

كل الوطن – نقلا عن العربية نت: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق قيام شخص بإنقاذ طفلة من الغرق في إحدى البحيرات بمدينة الجبيل الصناعية.

تفاصيل القصة

في التفاصيل، كان المواطن علي المري بنزهة مع أسرته في متنزه التلال بالجبيل الصناعية.

تمكن المواطن علي بن محمد اللواء المري من إنقاذ طفلة سقطت في البحر بالقرب من منتزه التلال #الجبيل_الصناعية بعد أن ألقى بنفسه في البحرمعرضا حياته للخطر في سبيل انقاذ هذه الطفلة بعد أن سمع أصوات الاستغاثة وطلب النجدة في لفتة إنسانية وعمل إنساني نبيل #شكراً_علي_المري@emara_sharqiapic.twitter.com/5OpWC0kO2D — مدباج المري (@m7000533) October 28, 2022

وأثناء جلوسه مع عائلته، سمع صراخ نساء يطلبن الاستنجاد بإنقاذ طفلة تبلغ 5 سنوات من الغرق في البحيرة، وسط فشل محاولات مساعدتها.

غير أنه دون تردد قفز علي بثيابه في البحيرة لإنقاذ الطفلة، وتعرض لإصابة أثناء ذلك.

#شكرا_علي_المري

ووسط انتشار الفيديو الذي وثق هذا العمل البطولي، تفاعل نشطاء التواصل مع المقطع المصور عبر وسم #شكرا_علي_المري.

علي المري

علي المري

فيما توالت التعليقات وعبارات الشكر للمواطن الشجاع، ومن بينها: “بيض الله وجهك يا بو محمد. ولا هي غريبة عليك وعلى كل نشمي من أبناء هذا البلد المعطاء، جزاه الله خير أبو محمد والحمدلله على سلامته وسلامة الطفلة”.