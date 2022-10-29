إنطلاق أولى حفلات موسم الرياض.. بهاء سلطان يتألق

كل الوطن – فريق التحرير: أحيا الفنان المصري بهاء سلطان حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، ويعتبر الحفل هو أول الحفلات الغنائية المقامة على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وافتتح بهاء الحفل مقدما مجموعة مميزة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة منها أغنية “على اللي بيحصلي” “أنا مصمم” و”قلبك يا حول الله” و”قوم اقف وانت بتكلمني” و”يا ترى” و”أنا غلطان” إضافة إلى أغنيته الجديدة التي طرحها مؤخرًا بعنوان “دلوقتي عجبناكم”.

وعبر الفنان بهاء سلطان عن سعادته بمشاركته ضمن حفلات موسم الرياض وعودته للغناء في أولى حفلات موسم الرياض ٢٠٢٢.

وشارك الحفل الغنائي الفنان تامر عاشور وتغنى “تيجي نتراهن” وأغنية “بياعة” من كلمات معالي المستشار تركي أل شيخ و”تسلم” التي كسرت حاجز الـ 25 مليون مشاهدة، ومن ثَم غنى “تملي”،، وتألق بأغنية “حكايات” وبتفاعل الجمهور غنى عدة أغنيات، ومنها “هاجي على نفسي” و”ده حكاية”، وغنى “خليني ف حضنك”، ومن ثَم تغنى بميدلي لعدة فنانيين “يا ريتك فاهمني” للفنانة أنغام، و “من العشم” لعمرو دياب، و”الله أعلم” لفضل شاكر، و”حكايتي معاك” لإليسا، وختم الميدلي بأغنية “قلبك يا حول الله” لبهاء سلطان.

وشكر الفنان تامر عاشور، المستشار تركي آل شيخ على دعوته للمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض ولشركة بنش مارك المنظمة للحفلة كما قدم شكره للحضور وتفاعلهم معه طول الحفلة الغنائية.