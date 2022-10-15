القوات البحرية السعودية تعلن إرساء العارضة الرئيسية لسفينة الملك فهد
كل الوطن - فريق التحرير: احتفلت القوات البحرية السعودية بمراسم إرساء العارضة الرئيسية للسفينة الثانية من سفن مشروع طويق التي سُميت سفينة جلالة الملك فهد، وذلك بمدينة مارينيت بولاية...
السعودية.. عرض نسخة من حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في...
5 وزارات وهيئات سعودية تقرر توطين هذه المهن
حساب المواطن: 3.3 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن أكتوبر
الهيئة السعودية للفضاء تعقد مسابقة للتأهل لهاكاثون Act in Space
السعودية.. نبأ سار للمسلمين من جمهور مونديال قطر (فيديو)
كل الوطن - فريق التحرير: أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، أن المسلمين حاملي بطاقة هيا المخصصة لجماهير مونديال قطر يمكنهم أداء...
ولي العهد لزيلينسكي: السعودية ملتزمة بحل النزاعات بالطرق السلمية والاستمرار في جهود...
ضاحي خلفان: إذا خيروها..الإمارات ستقف مع السعودية وليس مع الولايات المتحدة دون...
الرئيس الصيني يستعد لولاية جديدة على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية
وزير الداخلية التركي يكشف عن عدد القتلى والمصابين جراء انفجار منجم أماسرا
السعودية.. ضبط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات والكشف عن جنسيات 80...
كل الوطن - فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولات تهريب كمية ضخمة من المخدرات، لافتة إلى القبض على 80 متهما والكشف عن جنسياتهم. وأفاد المتحدث باسم وكالة...
فيديو يخطف إعجاب السعوديين لتصرف نبيل من رجل أمن
حادث مروع في الرياض.. والمرور يعلن عن وفاة وإصابتين
وفاة طفل بحافلة مدرسية شرق السعودية بعد نسيانه داخلها
بالفيديو والصور.. انهيار جبل بعسير في السعودية
السعودية.. عرض نسخة من حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في...
كل الوطن - فريق التحرير: عرض معرض الهجرة على خُطى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بمركز الملك عبد...
ضجة يثيرها رد السعودية على مهاجمتها بعد قرار “أوبك+”...
السعودية.. ضبط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات والكشف...
فيديو يخطف إعجاب السعوديين لتصرف نبيل من رجل أمن
حادث مروع في الرياض.. والمرور يعلن عن وفاة وإصابتين
موقع مغربي: وفاة سعودي بطنجة تثير من جديد مآسي الكازينوهات بالمملكة
كل الوطن - فريق التحرير: سلط موقع Rue 20 المغربي في مقال نشره يوم الأربعاء على مآسي الكازينوهات في...
حادث مروع في الرياض.. والمرور يعلن عن وفاة وإصابتين
“النيابة العامة”: التسوّل محظور بصوره وأشكاله كافة مهما كانت...
وفاة طفل بحافلة مدرسية شرق السعودية بعد نسيانه داخلها
بعد اعتداء زوجها عليها خلال زفافها.. عروس الإسماعيلية تتعرض...
جريمة تهز المغرب.. سيدة تتنكر بزي طبيبة وما فعلته...
المغرب.. اعتقال “يوتيوبر” مغربية شهيرة نشرت فيديو مخلّا بالآداب
مشاجرة جماعية دامية في حفر الباطن والشرطة تعتقل عشرة...
مصر.. امرأة تلقي بابنيها من الطابق الثاني والعناية الإلهية...
طالبات مغربيات يتحدثّن عن فضائح الإبتزاز الجنسي في جامعات المملكة
كل الوطن - وكالات: تخلصت الطالبة نادية من الشعور بأنها ضحية منذ أن تمكنت من كسر الصمت حول تعرضها...
تسببت في مقتل أشهر جنرالات الجيش المصري.. قصّة الجاسوسة...
“الشيخ رينيه”… فيلسوف فرنسي اعتنق الإسلام وانتقد الغرب ومكتبه...
“سنّ اليأس” مُصطلح ذكوري أيضا
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