كل الوطن - فريق التحرير: أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية، خالد الشمري، أن المسلمين حاملي بطاقة هيا المخصصة لجماهير مونديال قطر يمكنهم أداء...